「ニンジンはちょっと苦手…」という人も多いですよね。そんなニンジンも、思わずペロリと完食してしまうようなおかずがあったらうれしいもの。今回は、農家の娘として旬の野菜レシピを発信しているセリナさんに、「丸ごとニンジンのカツ風」レシピを教えてもらいました。ニンジンの甘みとクリームチーズの塩味がクセになる一品です。満足感たっぷり！ニンジンを丸ごとつかったおかずニンジンを丸ごと使った、食べ応えがあって見た