「ニンジンはちょっと苦手…」という人も多いですよね。そんなニンジンも、思わずペロリと完食してしまうようなおかずがあったらうれしいもの。今回は、農家の娘として旬の野菜レシピを発信しているセリナさんに、「丸ごとニンジンのカツ風」レシピを教えてもらいました。ニンジンの甘みとクリームチーズの塩味がクセになる一品です。

満足感たっぷり！ニンジンを丸ごとつかったおかず

ニンジンを丸ごと使った、食べ応えがあって見た目も楽しい“カツ風”レシピを紹介します。

【写真】隠し味はクリームチーズ

揚げずにつくれるのに、外はカリッと香ばしく、中はやわらか。ニンジンそのものの甘味が際立つ一品です。

●丸ごとニンジンのカツ風

【材料（つくりやすい分量）】

ニンジン 中2〜3本

パン粉 大さじ5

オリーブオイル 大さじ1

A［クリームチーズ15g ヨーグルト大さじ1 マヨネーズ小さじ2 クレイジーソルト小さじ1／2］

パセリ お好みで



【つくり方】

（1） ニンジンはヘタを切り落とし、ラップで包む。600Wの電子レンジで約8分加熱する。柔らかくなっていたらラップを外し、粗熱を取る。

（2） Aをよく混ぜ合わせておく。クリームチーズは常温に戻しておくと、混ぜやすくなります。

（3） フライパンにパン粉とオリーブオイルを入れ、キツネ色になるまで炒めて火を止める。

（4） ニンジンの粗熱が取れて表面の水分を拭き取ったら、（2）のソースをまんべんなく塗り、（3）のフライパンに入れ、全体にパン粉をまぶす。フライパンを前後に揺するとパン粉をまぶしやすくなります。

（5） 器に盛り、お好みでパセリなどを飾ると、見た目もかわいい一品に。

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう