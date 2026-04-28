みずほフィナンシャルグループや三井住友フィナンシャルグループ、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループなどメガバンクが後場にそろって上げ幅を拡大。東証業種別指数の銀行業は４％を超す上げとなっている。日銀は２７～２８日開催の金融政策決定会合で、政策の現状維持を決定した。ただし議決において賛成は９人中６人となり、中川順子審議委員と高田創審議委員、田村直樹審議委員の３人が反対に回った