みずほフィナンシャルグループ<8411.T>や三井住友フィナンシャルグループ<8316.T>、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ<8306.T>などメガバンクが後場にそろって上げ幅を拡大。東証業種別指数の銀行業は４％を超す上げとなっている。日銀は２７～２８日開催の金融政策決定会合で、政策の現状維持を決定した。ただし議決において賛成は９人中６人となり、中川順子審議委員と高田創審議委員、田村直樹審議委員の３人が反対に回った。あわせて公表した「経済・物価情勢の展望（展望リポート）」において、２６年度の生鮮食品を除く消費者物価指数に関する政策委員見通しの中央値はプラス２．８％と、１月時点のプラス１．９％から引き上げられた。市場では次回６月１５～１６日の金融政策決定会合で、日銀が利上げに踏み切るとの思惑が広がり、金利上昇による利ザヤ拡大を見込んだ買いが銀行株を押し上げている。



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出所：MINKABU PRESS