日本ピザハット（横浜市）のピザチェーン「ピザハット」が、毎月2日間限定で実施している「肉の日」キャンペーンを4月28、29日にも実施します。【ヤバイ！】2枚セットが“3000円”以内に！対象の“肉系”ピザを一挙に見る！おすすめとして、「直火焼 テリマヨチキン／ペパロニクラシックのハーフ＆ハーフ」「新・特うまプルコギ／ペパロニクラシックのハーフ＆ハーフ」「直火焼 テリマヨチキン＆新・特うまプルコギの2枚セッ