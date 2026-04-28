日本ピザハット（横浜市）のピザチェーン「ピザハット」が、毎月2日間限定で実施している「肉の日」キャンペーンを4月28、29日にも実施します。

【ヤバイ！】2枚セットが“3000円”以内に！ 対象の“肉系”ピザを一挙に見る！

おすすめとして、「直火焼 テリマヨチキン／ペパロニクラシックのハーフ＆ハーフ」「新・特うまプルコギ／ペパロニクラシックのハーフ＆ハーフ」「直火焼 テリマヨチキン＆新・特うまプルコギの2枚セット」という3つのメニューがラインアップ。

「直火焼 テリマヨチキン／ペパロニクラシックのハーフ＆ハーフ」は、香ばしい直火焼チキンと定番ペパロニが一度に楽しめます。最大48.8％オフとなり、持ち帰りが1129円（以下、税込み）、配達が1929円になります。

「新・特うまプルコギ／ペパロニクラシックのハーフ＆ハーフ」は、プルコギとペパロニの組み合わせによる甘辛い味わいが癖になる1枚。最大52.7％オフとなり、持ち帰りが1129円、配達1929円です。

「直火焼 テリマヨチキン＆新・特うまプルコギの2枚セット」は、肉系のピザが大好きな人向けの一品。最大51.3％となっていて、持ち帰りが2929円、配達3939円で、持ち帰りの場合、通常価格6020円に対して、3091円お得になっています。