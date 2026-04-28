新しい地図として活動する香取慎吾が28日、都内で行われた睡眠ブランド『ドリエル』のサプリメント「ユアリズム」新CM発表会に登壇した。商品の特徴にちなみ目覚めさせたい理想の自分を聞かれると「笑顔！」と回答した。【写真】大人っぽくなった“慎吾ちゃんスマイル”を見せた香取慎吾今もすでに笑顔では…と司会から問われると「もっとですね。笑顔で元気な…もっと“あのとき”のような」と抽象的に挙げると「“おっはー！