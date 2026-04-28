香取慎吾、“慎吾ママ”現役時代の笑顔を取り戻したい「あのテンションは最近なかなかない」
新しい地図として活動する香取慎吾が28日、都内で行われた睡眠ブランド『ドリエル』のサプリメント「ユアリズム」新CM発表会に登壇した。商品の特徴にちなみ目覚めさせたい理想の自分を聞かれると「笑顔！」と回答した。
【写真】大人っぽくなった“慎吾ちゃんスマイル”を見せた香取慎吾
今もすでに笑顔では…と司会から問われると「もっとですね。笑顔で元気な…もっと“あのとき”のような」と抽象的に挙げると「“おっはー！”ですね。あのテンションはなかなかない」と再現。
「やっぱりさすがの慎吾ちゃんも、ちょっとは大人っぽくなってきてる。あの“おっはー！”みたいな感じは、これからにいいんじゃないですか？」と取り戻したいそうで、今すぐにでも“慎吾ママ”になれそうな香取だが「いや、結構無理してましたからね」と苦笑した。
さらに「“おっはー”！みなさん、ついてきてください！あの頃は全国が揺れてたんですから！」と報道陣に反応を求め「おはようございます、だし、バキーっとしてよかったですよね」と懐かしんでいた。香取が出演する新テレビCMは5月から放送開始される。
【写真】大人っぽくなった“慎吾ちゃんスマイル”を見せた香取慎吾
今もすでに笑顔では…と司会から問われると「もっとですね。笑顔で元気な…もっと“あのとき”のような」と抽象的に挙げると「“おっはー！”ですね。あのテンションはなかなかない」と再現。
「やっぱりさすがの慎吾ちゃんも、ちょっとは大人っぽくなってきてる。あの“おっはー！”みたいな感じは、これからにいいんじゃないですか？」と取り戻したいそうで、今すぐにでも“慎吾ママ”になれそうな香取だが「いや、結構無理してましたからね」と苦笑した。
さらに「“おっはー”！みなさん、ついてきてください！あの頃は全国が揺れてたんですから！」と報道陣に反応を求め「おはようございます、だし、バキーっとしてよかったですよね」と懐かしんでいた。香取が出演する新テレビCMは5月から放送開始される。