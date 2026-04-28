ドライの一般道テストに続き、ウエット試乗会もブリヂストンが発表した新ブランド『フィネッサ』。その第一弾となる『フィネッサHB01』のウエット体感試乗会が行われた。【画像】ブリヂストンの新スタンダードタイヤ『フィネッサHB01』をウエット路面でタイヤの達人がテスト全60枚一般道での試乗会は2月に行われ既にレポートしているが、この時は一般道のドライ路面のみの走行だった。そのため、フィネッサの特徴としてブリヂス