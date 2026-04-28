【深掘りバズリーチ】#4トランプ大統領は著作権侵害でイエスに訴えられない？ 生成AIで作成したパロディー画像が物議あらゆる分野でAI化が進み、これまでのビジネスモデルが成り立たなくなり、企業は生き残りをかけて新規事業の構築が急務だ。異業種参入も相次ぐ中、異彩を放つのが、自動車用電球メーカー「大井川電機製作所」が始めたキノコ事業だ。生産するハナビラタケは「ホホホタケ」のブランドが確立し、キノコ事業は年商1