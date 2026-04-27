準強制性交罪に問われた大阪地検の元検事正・北川健太郎被告（６６）（公判中）の捜査を巡り、被害を訴えた女性検事が３０日、勤務先の検察庁に辞表を提出することが分かった。自身を中傷したとする名誉毀損（きそん）などの疑いで告訴・告発し、不起訴となった女性副検事についても同日、大阪の検察審査会に審査を申し立てる。女性検事が読売新聞の取材に明らかにした。女性副検事について、大阪高検は昨年３月、不起訴とした