北海道・旭山動物園の焼却炉に、妻の遺体を遺棄したとして任意の聴取を受けている男性が、「残らないよう燃やし尽くしてやる」などと、妻を脅迫していたとみられることが新たに分かりました。■旭山動物園はいまだ捜査現場のまま…夏の営業は5月1日からに旭山動物園は、ゴールデンウイーク初日の29日から夏の営業が始まる予定でしたが、2日間遅らせ、5月1日から開園することに。旭山動物園HPより「捜査への協力を行う中で今しばら