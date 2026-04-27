静岡市駿河区の歯科医院内で、歯科矯正治療を装い女性患者らにわいせつな行為を繰り返したとして、不同意わいせつや性的姿態等撮影、児童ポルノ法違反などの罪に問われている原田孝行被告（50）の初公判が27日、静岡地裁で開かれた。検察側の冒頭陳述や証拠の説明では、自らの陰茎をなめさせただけでなく体液も口に含ませ、その状態で歯ブラシを使用させる様子などが、原田被告のスマートフォンから出てきたことが明らかにな