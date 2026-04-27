≪変態すぎる歯科医≫「舌を出して…」とタオルで視界を奪い「陰部をなめさせ体液も…そのまま歯磨きをさせる姿まで撮影」初公判で明らかになった“ボンボン歯科医”のゲスの極み

静岡市駿河区の歯科医院内で、歯科矯正治療を装い女性患者らにわいせつな行為を繰り返したとして、不同意わいせつや性的姿態等撮影、児童ポルノ法違反などの罪に問われている原田孝行被告（50）の初公判が27日、静岡地裁で開かれた。検察側の冒頭陳述や証拠の説明では、自らの陰茎をなめさせただけでなく体液も口に含ませ、その状態で歯ブラシを使用させる様子などが、原田被告のスマートフォンから出てきたことが明らかになった

≪画像あり≫「医療行為を装った卑劣な手口」起訴された原田被告の顔写真と現場となった歯科医院

原田被告は下を向いた状態で「間違いありません」

午前11時。やつれた表情で下を向きながら、警察官2人に囲まれて原田被告は出廷した。紺色のスーツ姿でネクタイは着用していなかった。

起訴状によると、原田被告は同医院に歯科矯正治療のため訪れた女性患者に対して、歯科用ユニットに横たわらせたうえで、目元にタオルをかけて、「治療のため舌を動かす必要がある」と虚偽の説明をし、自らの陰茎をなめさせるなどのわいせつな行為に及んだ。また、その行為をスマートフォンで撮影していたという。

今回の初公判では、被害者Aさん（当時21歳）と被害者Bさん（当時16歳）への被害が問われており、不同意わいせつのほか、児童ポルノ法違反などの罪に問われている。

起訴状の内容について、原田被告は下を向いた状態で「間違いありません」と小さな声で述べた。弁護側も公訴事実については、争わない姿勢を示した。

検察側の冒頭陳述では、被告のスマートフォンに記録されていた動画データから衝撃的な事実が次々と示された。

検察官が読み上げた捜査報告書によると、被告は自身の犯行を密かに撮影し、動画には「自身の陰茎をなめさせている様子」が記録されていたという。さらに、Aさんに対する動画の終わりの方には、被告人が最後に口内に体液を含ませる姿までもが映し出されていた。

また、証拠として示された別の被害者Bさん（当時16）に対する犯行状況は、さらに凄惨なものだった。

被告はこれらの動画をスマートフォンの内蔵装置に保存しており、動画の位置情報は、犯行現場である歯科医院付近を示していたとされる。

「毎日不安で思い出してしまう」と被害者はトラウマに

法廷では、請求証拠の場面で被害者たちの供述調書が一部読み上げられた。

被害者Aさんは、目隠しをされた状態で指示に従っていた当時の様子を振り返り、「歯科医の立場を利用して犯行に及んだ被告人を許せず、できる限り厳しい処罰を求める」と強い憤りを表明している。

また、当時16歳で被害に遭ったBさんは、友人に「治療の時に違和感があった」と相談していた。現在は「毎日不安で思い出してしまう」と、深刻な精神的トラウマを抱えている現状が明かされた。Bさんは自身の被害について、報道や友人からの知らせで初めてその全容を知ったといいう。

検察側は被告の身上について、静岡市で出生し、大学の歯学部を卒業したと同時に歯科医師免許を取得。複数の病院勤務を経て自らの医院を開業した経歴を説明した。犯行当時は院長として勤務し、自宅では妻と2人の子どもと同居。これまで前科前歴はなかったとした。

原田被告が院長を務めていた歯科医院は現在、閉院しているという。歯科医院の近隣住民が語る。

「原田さんが逮捕された1月から、予約の残った患者の施術などを、副院長を務める歯科医師免許を持つ奥様が担当されていました。落ち着いたのか、3月には正式にクリニックをたたみ、今では片付けの準備をしていると聞いています」

5月上旬までに追起訴が予定されている

原田被告は、静岡市歯科医師会の理事を事件直後の2月まで務めており、行政の「障害支援区分認定等審査会」の委員にも委嘱されていた。2月にようやく家族を通じて、理事の辞任届と市の歯科医師会の退会届を出したという。

市歯科医師会の幹部は憤りを隠さない。

「今回の事件を受け、静岡市では事件後に静岡市歯科医師会所属の歯科医師に対して、文書を出し、注意喚起を行いました。特に『絶対に患者さんと二人きりになるような状況はダメ』と厳しく伝えました。

密室で二人きりになってはいけないという業界の鉄則は普通、研修時代徹底的に叩き込まれるのですが、今回は改めて念を押すという形です。なにより、今回の事件は歯科医師と患者さんとの信頼関係を崩す、あってはならないものです」

原田被告は5月上旬までに追起訴が予定されている。捜査関係者によると、「余罪がいまも複数あり、再逮捕の可能性は高いと言える」という。

歯科医師という立場を悪用し、性欲を満たすために次々と女性患者を恐怖のドン底に陥れた被告の責任が、今後厳しく問われることになる。

取材・文／集英社オンライン編集部ニュース班