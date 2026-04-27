【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BILLY BOOの新曲「Darling」が、ABEMAオリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』挿入歌に決定。 ■「Darling」は、バンドのグルーヴにブラスの華やかさが加わった、春を感じる一曲 「Darling」は、バンドのグルーヴにブラスの華やかさが加わった、春を感じる一曲となっており、爽やかで心地よく、自然と体が揺れるようなサウンドと、つい口