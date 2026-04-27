BILLY BOO、新曲「Darling」がABEMAオリジナル婚活リアリティショー『時計じかけのマリッジ』挿入歌に決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

BILLY BOOの新曲「Darling」が、ABEMAオリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』挿入歌に決定。

■「Darling」は、バンドのグルーヴにブラスの華やかさが加わった、春を感じる一曲

「Darling」は、バンドのグルーヴにブラスの華やかさが加わった、春を感じる一曲となっており、爽やかで心地よく、自然と体が揺れるようなサウンドと、つい口ずさみたくなるメロディが特徴。“恋愛・結婚”に向き合い揺れ動く感情と、行動を起こす難しさが描かれている。

今回の発表にあわせて「Darling」が、5月8日に配信リリースすることも発表。新アーティスト写真も公開された。

BILLY BOOがABEMAオリジナル番組のタイアップを担当するのは、2024年10月にリリースした「レンズ」(『キミとオオカミくんには騙されない』BGM)以来となる。

4月28日22時より放送開始となるABEMAオリジナル婚活リアリティショー『時計じかけのマリッジ』は、恋愛には自信があるものの、婚活は初心者の3人、人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏）、モデルのなつえ（徳本夏恵）が集結し、30日後に行われる結婚式までのタイムリミットのないで結婚相手を見つけなければならない“期限付き婚活プログラム”を追う婚活リアリティショー。

スタジオMCは、サバンナ・高橋茂雄、夏菜、エルフ・荒川、森香澄が担当する。

■リリース情報

2026.05.08 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Darling」

■【画像】『時計じかけのマリッジ』キービジュアル

■関連リンク

『時計じかけのマリッジ』PR映像映像

https://abema.tv/video/episode/90-2058_s1_p701

『時計じかけのマリッジ』第1話URL

https://abema.tv/channels/abema-special/slots/8foGxB7bQ8Qdgs

『時計じかけのマリッジ』番組トップページ

https://abema.tv/video/title/90-2058

『時計じかけのマリッジ』公式サイト

https://www.tokeimarrige.com/

BILLY BOO OFFICIAL SITE

https://billyboo.jp/