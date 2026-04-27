チーム成績の不振によりシーズン序盤でレッドソックスのアレックス・コーラ監督（５０）と５コーチが２５日（日本時間２６日）、電撃解任された。米老舗誌「スポーツイラストレイテッド」の電子版「ＯＮＳＩ］は２６日（同２７日）、「アレックス・コーラの解任は決定打だ。ジョン・ヘンリーオーナー（７８）はレッドソックスを売却すべきだ」との記事を配信した。記事は２０２０年のムーキー・ベッツ（現ドジャース）のトレ