【モデルプレス＝2026/04/27】元タレントの木下優樹菜が4月27日、自身のInstagramストーリーズを更新。寝坊した日の手作り弁当を公開した。【写真】2児の母・芸人の30代元妻「完璧じゃないところが最高」寝坊した日のおにぎり弁当◆木下優樹菜、寝坊した日の弁当披露木下は「寝坊しちゃった！」と報告し、急いで用意した弁当の様子を公開。弁当箱にはミートボールとウィンナーが詰められ、ラップに包んだ6個のおにぎりには「梅干し