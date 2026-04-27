2児の母・木下優樹菜、寝坊した日の手作り弁当公開「手際の良さが伝わる」「リアルで親近感わく」と反響
【モデルプレス＝2026/04/27】元タレントの木下優樹菜が4月27日、自身のInstagramストーリーズを更新。寝坊した日の手作り弁当を公開した。
【写真】2児の母・芸人の30代元妻「完璧じゃないところが最高」寝坊した日のおにぎり弁当
木下は「寝坊しちゃった！」と報告し、急いで用意した弁当の様子を公開。弁当箱にはミートボールとウィンナーが詰められ、ラップに包んだ6個のおにぎりには「梅干し」「鮭」と具材を示す文字が添えられている。
この投稿に、ファンからは「寝坊しても作るのすごい」「手際の良さが伝わる」「おにぎり美味しそう」「これはリアルで親近感わく」「これだけあれば十分です」「完璧じゃないところが最高です」といった反響が寄せられている。
木下は、お笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史と2010年に結婚。2012年に莉々菜さんを、2015年に茉叶菜さんを出産した。2019年に藤本と離婚し、現在はシングルマザーとして子育てをしている。（modelpress編集部）
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【写真】2児の母・芸人の30代元妻「完璧じゃないところが最高」寝坊した日のおにぎり弁当
◆木下優樹菜、寝坊した日の弁当披露
木下は「寝坊しちゃった！」と報告し、急いで用意した弁当の様子を公開。弁当箱にはミートボールとウィンナーが詰められ、ラップに包んだ6個のおにぎりには「梅干し」「鮭」と具材を示す文字が添えられている。
◆木下優樹菜の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「寝坊しても作るのすごい」「手際の良さが伝わる」「おにぎり美味しそう」「これはリアルで親近感わく」「これだけあれば十分です」「完璧じゃないところが最高です」といった反響が寄せられている。
木下は、お笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史と2010年に結婚。2012年に莉々菜さんを、2015年に茉叶菜さんを出産した。2019年に藤本と離婚し、現在はシングルマザーとして子育てをしている。（modelpress編集部）
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