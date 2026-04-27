「競馬記者コラム仕事賭け事独り言」４月１８日のアンタレスステークス・Ｊｐｎ１（阪神）まで、今年のダートグレードは１６レースが実施されたが、地方所属馬で勝ったのは兵庫のオディロンだけ。３月１１日に船橋のダイオライト記念・Ｊｐｎ２を７番人気で制覇した。兵庫所属馬によるダートグレード優勝は通算８頭目になる。次走に選択したのは５月４日の名古屋グランプリ・Ｊｐｎ２（名古屋）。ダイオライト記念を勝