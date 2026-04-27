「競馬記者コラム 仕事 賭け事 独り言」

４月１８日のアンタレスステークス・Ｊｐｎ１（阪神）まで、今年のダートグレードは１６レースが実施されたが、地方所属馬で勝ったのは兵庫のオディロンだけ。３月１１日に船橋のダイオライト記念・Ｊｐｎ２を７番人気で制覇した。兵庫所属馬によるダートグレード優勝は通算８頭目になる。

次走に選択したのは５月４日の名古屋グランプリ・Ｊｐｎ２（名古屋）。ダイオライト記念を勝って優先出走権を獲得した川崎記念・Ｊｐｎ１（４月８日・川崎）を回避することで、十分な調整期間を確保した。管理する森澤友師は「７歳という年齢を考えて、ローテーションをこなしていくというより、目の前の一戦で完全燃焼する覚悟で取り組んでいる」と明かす。

次走に備えて、４月２２日に１週前追い切りを行い、同２８日に最終追い切りを予定している。「１週前はいい動きをしていた。今回は前走よりも順調にきている。前走で在厩のまま調整できるのが分かったのが大きい。気分転換で短期放牧には出すが、今回も在厩で調整してきた。手元に置いておけるので、安心できる」と森澤友師。臨戦態勢は整いつつある。

現時点では、地方馬で今年唯一のダートグレード覇者として、２０２６年のＮＡＲ年度代表馬の最有力候補と言えるだろう。名古屋グランプリも制してダートグレード連勝なら確実になる。「あれだけ強いメンバーの前走をしっかり勝てたことで、馬も変わって自信をつけていると思う。距離は２４００メートルがいいのだが、今回の２１００メートルでも力を出せる」と森澤友師。一戦必勝の方針なので名古屋グランプリ以降は未定だが、苦手な夏を休養して秋はＪＢＣクラシック（１１月３日・金沢）を目指すことになりそうだ。（地方競馬担当・中山伸治）