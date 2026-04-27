大和証券グループ本社は２７日、オリックス子会社のオリックス銀行を買収すると発表した。傘下の大和ネクスト銀行を通じ、３７００億円でオリックス銀行の全株式を取得する。「金利ある世界」への移行が進むなか、銀行機能の強化を図るとしている。