新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、４月26日（日）に稲垣吾郎、草〓剛、香取慎吾の３人による番組『ななにー 地下ABEMA』の#115を無料放送した。#115は、「スターに似すぎて話題のマスクイケメン＆マスク美女大集合SP」と題し、綾瀬はるか、なにわ男子・西畑大吾＆高橋恭平らにそっくりだと話題のマスクをつけた美男美女がスタジオに大集結。中でもスタジオを驚かせたのは、TWICEのモモに激似のマスク美女・Moekaさんのエ