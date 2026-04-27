今シーズンも独走で球団史上初の連覇が予想されていた藤川球児監督率いる阪神だが、多くの評論家が最下位に予想したヤクルトと意外にも首位争いで並走している。「今後の不安は僅差のゲームの戦い」と言うのは阪神OBのひとり。【写真】左アキレス腱断裂で今季絶望の石井大智打線は主砲・佐藤輝明を中心に好調だが、投手陣は競る展開で登板した中継ぎ、抑えが打たれて落とす試合がある。4月21日のDeNA戦では、打線が9点を奪い