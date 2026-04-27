栄養豊富で「海の野菜」とも言われるノリの魅力を子どもたちに知ってもらい消費拡大につなげようと、大分県別府市の幼稚園で27日体験教室が開かれました。 【写真を見る】「食べたらおいしかった」幼稚園でノリを焼いて食べる体験大分・別府市 この「のりのりキャラバン」は九州産のノリの魅力を発信しようと生産団体が集まって九州や山口の幼稚園でおととしから開催しています。 今年のトップを切って27日、別府市のひめやま