【モデルプレス＝2026/04/27】北山宏光が4月25日、自身のX（旧Twitter）を更新。タワーレコード渋谷店を訪れた際の様子を公開し、反響を呼んでいる。【写真】40歳TOBEイケメン「2ショットがエモすぎる」“変装なし”渋谷降臨ショット◆北山宏光、渋谷に降臨4月22日に新曲「ULTRA」を発表した北山は、「タワレコ渋谷行ってきました！」と綴り、自身の巨大パネルの前に立つ姿を投稿。朱色のジャケットにベージュのパンツを合わせ、サ