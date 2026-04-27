北山宏光、渋谷に降臨 新曲パネル前でのショットに反響「遭遇したかった」「圧倒的オーラ」
【モデルプレス＝2026/04/27】北山宏光が4月25日、自身のX（旧Twitter）を更新。タワーレコード渋谷店を訪れた際の様子を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】40歳TOBEイケメン「2ショットがエモすぎる」“変装なし”渋谷降臨ショット
4月22日に新曲「ULTRA」を発表した北山は、「タワレコ渋谷行ってきました！」と綴り、自身の巨大パネルの前に立つ姿を投稿。朱色のジャケットにベージュのパンツを合わせ、サングラスをかけた装いで、サインを書き込んだパネルと同じポーズをとるショットを披露している。
この投稿に、ファンからは「タワレコに北山くんがいるなんてびっくり」「パネルとの2ショットがエモすぎる」「変装なしでそのまますぎる」「圧倒的オーラ」「遭遇したかった」「パネルから出てきたみたい」「サイン入りのパネルを見に行きたい」などという反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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◆北山宏光、渋谷に降臨
4月22日に新曲「ULTRA」を発表した北山は、「タワレコ渋谷行ってきました！」と綴り、自身の巨大パネルの前に立つ姿を投稿。朱色のジャケットにベージュのパンツを合わせ、サングラスをかけた装いで、サインを書き込んだパネルと同じポーズをとるショットを披露している。
◆北山宏光の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「タワレコに北山くんがいるなんてびっくり」「パネルとの2ショットがエモすぎる」「変装なしでそのまますぎる」「圧倒的オーラ」「遭遇したかった」「パネルから出てきたみたい」「サイン入りのパネルを見に行きたい」などという反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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