通貨オプションリスクリバーサル ドル円0.65-0.87円コールオーバー ユーロ円0.75-1.11円コールオーバー ポンド円0.82-1.36円コールオーバー ※リスクリバーサルとは 同じ権利行使期日、取引金額、25％デルタのコールとプットを反対売買したときの差額をあらわしたもの。理論上はコールとプットの価格