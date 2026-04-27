カボチャは食物繊維が豊富な食べ物として知られています。1年中手に入る野菜であり、便秘になったときに食べている人は多いと思います。ところで、体によいからといって食べ過ぎた場合、体にどのような悪影響を及ぼす可能性があるのでしょうか。金沢駅前内科・糖尿病クリニック（金沢市）院長で、糖尿病専門医の小倉慶雄さんに聞きました。【要注意】「えっ…知らなかった」これが「カボチャ」と一緒に食べるのを避けたい“意