肺気胸は、肺に穴が開いて空気が漏れ出し、肺がしぼんでしまう呼吸器の病気です。なぜそのような状態が起こるのか、どのような方に多いのかを理解しておくことは、いざというときに冷静に対処するための第一歩となります。ここでは、肺気胸が発症するメカニズムや、原因による種類の違いについて、わかりやすく整理してお伝えします。 監修医師：松本 学（きだ呼吸器・リハビリクリニック） 兵庫医科大学医学部卒業 。専門は