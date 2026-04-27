本日4月27日（月）よる10時から日本テレビ系で放送の「月曜から夜ふかし」。今夜のラインナップは、「この春上京してきた人にインタビューしてみた件」「素朴な疑問を調査した件」「全国のご当地問題を調査した件」を予定している。恒例企画「この春上京してきた人にインタビューしてみた件」では、「ここに住めるのか？」と不安を抱く大分県から来た男性や、街中に大谷翔平のポスターが見えず寂しがる岩手県出身の女性など、上京