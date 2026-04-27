本日4月27日（月）よる10時から日本テレビ系で放送の「月曜から夜ふかし」。今夜のラインナップは、「この春上京してきた人にインタビューしてみた件」「素朴な疑問を調査した件」「全国のご当地問題を調査した件」を予定している。

恒例企画「この春上京してきた人にインタビューしてみた件」では、「ここに住めるのか？」と不安を抱く大分県から来た男性や、街中に大谷翔平のポスターが見えず寂しがる岩手県出身の女性など、上京したばかりの方々に話を聞く。自身をピュアだと語る熊本県出身の女性が知らなかった流行の食べ物とは？石川県出身の男性が上京してすぐに見舞われた悲劇とは？中には、子どもそっちのけでついついはしゃいでしまう親御さんたちも!?

「素朴な疑問を調査した件」では、シニアの方々の笑いのツボがどこにあるのか？ハリ治療の先生は自分で自分に針を打ったりするのか？など、言われてみればちょっぴり気になる疑問について調査。世界の人が描く出身国の国旗の描き方では、こだわりや略し方などお国柄が浮き彫りに。また、かつて番組の街頭インタビューで女性に踏みつけられていた外国人が再登場！

「全国のご当地問題を調査した件」では、千葉県流山市の人々を悩ませるナンバープレート問題や、大阪府堺市の人々にまつわるある金額に関する問題などを紹介。インタビューには堺市出身のあの大物ミュージシャンの姿も。他番組でインタビューが全然使われないと嘆くこの方のインタビューを余すところなく公開！「オレも別番組でメッチャ聞くのよ…」と村上信五も苦笑いする「オーディオへのこだわり」とは？