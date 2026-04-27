４月２７日朝、北海道内で最大震度5強を観測する地震がありました。津波の心配はありませんが、交通に影響が出ています。（向山侑希記者）「いま大きく揺れています。緊急地震速報のあと、大きく揺れている」震度4を観測した帯広市ー。早朝に大きな揺れが襲いました。午前5時24分ごろ、十勝地方南部を震源とする地震が起き、浦幌町で震度5強、新冠町で震度5弱を観測しました。十勝地方の消防本部によりますと、この地震によ