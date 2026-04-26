トッテナムのオランダ代表MFシャビ・シモンズ欧州サッカー、イングランド1部プレミアリーグのトッテナムは25日（日本時間26日）、ウルヴァーハンプトンと対戦し1-0で勝利した。この試合でオランダ代表MFシャビ・シモンズが相手選手と競り合った際に右膝を痛め、負傷退場となった。海外メディアがその際に起きた殺伐とした状況を伝えている。悲劇が起きたのは後半10分。シャビが相手選手と競り合った際に負傷。右膝を押さえてピ