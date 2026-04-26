トッテナムのオランダ代表MFシャビ・シモンズ

欧州サッカー、イングランド1部プレミアリーグのトッテナムは25日（日本時間26日）、ウルヴァーハンプトンと対戦し1-0で勝利した。この試合でオランダ代表MFシャビ・シモンズが相手選手と競り合った際に右膝を痛め、負傷退場となった。海外メディアがその際に起きた殺伐とした状況を伝えている。

悲劇が起きたのは後半10分。シャビが相手選手と競り合った際に負傷。右膝を押さえてピッチに倒れ込み、担架で退場した。

英紙「デイリー・メール」によると、退場の際にウルヴァーハンプトンのサポーターがシモンズに罵声が飛ばしたようで「声の大きかった一人のウルヴスサポーターに向けて、何度も『ふざけんな！』と言い返しているような姿が捉えられていた」と緊迫した様子を伝えていた。

また、同紙はトッテナムのロベルト・デ・ゼルビ監督のコメントを紹介。「シャビの本当の状況を把握したいと思っている。膝の負傷は筋肉系とは異なるからだ」と説明し、「シャビは痛みを感じていたが、2分前に彼と話したところ、負傷当初よりも良くなっていると言っていた」と本人の言葉を代弁していた。

シモンズはトッテナムの攻撃の核であると同時にオランダ代表の主力。6月に開幕するサッカーW杯への影響も心配される。オランダはW杯で日本と同じグループFに入っている。



（THE ANSWER編集部）