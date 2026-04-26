ロイヤルホテルは、「バウンシー・バイ・リーガ 福岡博多」を9月1日に開業する。建物は地上11階建て。コンセプトはホテル全体をバーのように楽しむ「ホテルバー」。客室はダブルとツイン、ユニバーサルルームの4タイプ、18〜27平方メートルの全117室を設ける。一部客室は最大4名まで宿泊可能で、室内にはベッド下収納やシャワーブースのみのバスルームを設け、バーをイメージした照明やミニマルなインテリアを採用する。館内には、