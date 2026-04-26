「阪神−広島」（２６日、甲子園球場）阪神の下村海翔投手が２６日、甲子園の１軍試合前練習に参加。藤川球児監督も見つめる中で、ブルペンにも入った。外野でキャッチボールをする下村に、藤川監督が熱視線を送る。その後のブルペンでの投球練習も視察した。指揮官は右腕の練習参加について「順調に段階を踏んできているので、１回チェックしようかと」と経緯を説明。この日は６０球を投じたといい「これをクリアすれば次の