子猫と大型犬がじゃれあう様子を眺めていただけのパパが、なぜか八つ当たりされてしまう光景が反響を呼んでいます。 話題となっている動画は記事執筆時点で41万9000回再生を突破し、「みんな可愛いｗ」「おもろすぎた」といったコメントが寄せられています。 【動画：パパの上でじゃれあう『子猫と大型犬』→ガン見していたら、ワンコが…予想外だった展開】 パパの上でじゃれあう2匹 TikTokアカウント「chococokaasan」に