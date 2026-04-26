子猫と大型犬がじゃれあう様子を眺めていただけのパパが、なぜか八つ当たりされてしまう光景が反響を呼んでいます。

話題となっている動画は記事執筆時点で41万9000回再生を突破し、「みんな可愛いｗ」「おもろすぎた」といったコメントが寄せられています。

【動画：パパの上でじゃれあう『子猫と大型犬』→ガン見していたら、ワンコが…予想外だった展開】

パパの上でじゃれあう2匹

TikTokアカウント「chococokaasan」に投稿されたのは、パパの上でじゃれあっている子猫の「朝潮」ちゃんと、ゴールデンレトリバーの「ココ」ちゃんのお姿。パパは寝転んでいて、下から2匹のじゃれあいを眺めています。

パパに虚無の表情で見つめられるなか、お互いのことが気になる様子の2匹。抱っこされた朝潮ちゃんは必死で前足を伸ばしていて、一方のココちゃんは匂いチェックをしたいよう。

パパへの謎すぎる「八つ当たり」

「俺またいでやるのやめてくれん？」と、パパはなぜか自分の真上で始まったじゃれあいに苦言を呈してみますが、状況は全く変わらず…。そんな中、ココちゃんはそっと朝潮ちゃんの匂いチェックを行っています。

「ニャーァ」と朝潮ちゃんが鳴き、入念な匂いチェックが終了すると、間髪入れずに振り上げた前足をパパに叩きつけたココちゃん。前触れもなく理由もわからない、ココちゃんの「八つ当たり」が炸裂したんだとか。

パパのキレキレのツッコミが炸裂

予測不能すぎるココちゃんの「八つ当たり」に、思わず「痛っ！」と声をあげてしまったパパ。「なんでやねん！」と美しいツッコミが放たれると、ココちゃんは気まずくなったのか、やんわりとパパから視線を逸らしていきます。

ただそこにいて、じゃれ合いを見ていただけのパパを殴ってしまったココちゃん。ココちゃんの理不尽すぎるパパへの「八つ当たり」は、多くの人を笑わせることとなったのでした。

投稿には「みんな可愛いｗ」「おもろすぎた」「微笑ましい光景」「パパナイスキャラ」「パパ大変だ」「猫が八つ当たりするかと思って見てたらまさかの犬側で草」といったコメントが寄せられています。

朝潮ちゃんやココちゃんの賑やかな日常は、TikTokアカウント「chococokaasan」でチェックすることができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「chococokaasan」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。