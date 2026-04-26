ギアやポーチを外付けできるコードフックシステムとコードレール、カメラキューブなどの収納オプションを自由に組み合わせられるモジュールシステム、バックパックにカメラを取り付けられるマウントシステムの“キャプチャー”などカメラライフを充実させてくれるデザイン性と機能性を両立したバックパックなどを展開するPeak Design（ピークデザイン）。軽量性と拡張性にすぐれたアウトドアラインのバックパックやスリングバッグ