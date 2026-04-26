◇ナ・リーグドジャースーカブス（2026年4月25日ドジャースタジアム）ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が25日（日本時間26日）、本拠でのカブス戦の試合前会見に臨み、ここ3試合ノーヒットの大谷翔平（31）について語った。指揮官は「打撃面で“スランプ”という言葉が彼に使われることはほとんどないので、確かに珍しい状況」とした上で「ただ、彼はしっかり取り組んでいますし、いずれバランスは戻ってきます。