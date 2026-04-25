犬が『このご飯嫌い』と言っている仕草や行動５選 犬の中には、なぜかご飯を食べてくれなくなる子がいます。犬が「このご飯、嫌い」「食べたくない」と言っているとき、どのような仕草や行動をみせるのでしょうか。そのサインをみていきましょう。 1.ニオイを嗅いで顔を背ける 犬が「このご飯、食べたくない」「いらない」と言っているとき、ご飯を差し出されても、ニオイを嗅いでプイッと顔を背けてしまいます。