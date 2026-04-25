犬が『このご飯嫌い』と言っている仕草や行動５選

犬の中には、なぜかご飯を食べてくれなくなる子がいます。犬が「このご飯、嫌い」「食べたくない」と言っているとき、どのような仕草や行動をみせるのでしょうか。そのサインをみていきましょう。

1.ニオイを嗅いで顔を背ける

犬が「このご飯、食べたくない」「いらない」と言っているとき、ご飯を差し出されても、ニオイを嗅いでプイッと顔を背けてしまいます。

「このご飯は食べませんよ」というわかりやすい意思表示なので、この仕草を見た多くの飼い主が「食べたくないんだな」と気づくでしょう。

2.食器を鼻で押し返す

犬によっては、食べたくないご飯を差し出されると、食器を鼻でグッグッと押し返すような行動を見せることもあります。

「このご飯、嫌い」「食べたくないから片付けてください」という意思表示です。少しでも自分から遠ざけようとした結果、このような行動をとっているものと思われます。

3.ニオイを嗅いだ後に飼い主を見つめる

犬がご飯を食べたくないとき、ニオイを嗅いだ後に飼い主をじーっと見つめてくることも。何かを訴えるような瞳で見つめ返されるので、飼い主も困惑してしまうかもしれません。

この行動には、「このご飯、食べたくないのだけれど……」「食べないとダメですか？」と言った心理が働いていると思われます。控えめなサインなので、犬によっては、しばらく経つと食べ始めることもあるでしょう。

4.一口だけ食べて残す

「このご飯、嫌い」というサインを一口食べた後に表す犬もいます。この場合は、一口食べた後、そのままプイッと顔を背けて残したり、犬によってはベッと吐き出してしまうこともあります。

ただし、少しだけ食べて残す場合、体調不良で食べられないという可能性も否定できません。他にも元気がない、おやつも食べようとしない、嘔吐や下痢などの症状が見られる場合は、動物病院を受診してください。

5.「フンッ」と鼻を鳴らしたり鳴いて訴える

犬が「このご飯、嫌い」と言っているとき、「フンッ」と音を立てるように鼻を鳴らしたり、「キューン」「フゥン」といった不満そうな鳴き声を漏らしたりすることも。

ちなみに、犬が「フンッ」と鼻を鳴らすように短いため息をつくときは、不満を訴えているサインです。ご飯以外のタイミングでもこのサインを見せていたら、何か不満に思うことがあると察知してあげましょう。

愛犬が偏食になってしまう原因

犬が偏食気味になってしまう原因は、いくつか考えられます。

他に美味しい味を知ってしまったから ドッグフードの味や食感に飽きた 体調不良によってドライフードが食べにくい 成長や老化による好みの変化 心理的ストレスの増加による食欲不振

シニア期になると、ドライフードが食べられなくなったり、ストレスがかかりやすい環境では、時々食欲不振になることもあります。

こうした背景を考慮して、愛犬がどのような理由で偏食、あるいは食欲不振になっているのか探り、さまざまな対処法を試してみましょう。

愛犬にご飯を食べてもらうための対処法

愛犬がご飯を食べてくれないとき、おやつばかりを与えてしまうと、栄養バランスが崩れて肥満や健康問題の原因になりかねません。

愛犬にご飯を食べてもらうためには、以下の対処法を実践してみてください。

ドライフードをふやかしたり温めたりする ドライフードからウェットフードに切り替える ドッグフードにトッピングを加える 間食（おやつ）を控える 今まで以上に体を動かす時間を増やす

ご飯を食べないときは、ドッグフード自体に工夫するだけでなく、生活習慣の見直しも効果的です。運動量が増えたり、間食が減ったりすることで、自然と食欲が湧くこともあります。

また、わがままで食べない場合は、１～2食程度であれば食事を抜いても健康に害を及ぼす可能性は低いです。まずは15分以内に食べなかったら片付けて、次の食事まで何も与えないを繰り返して様子を見ましょう。

もしも、それ以降も食べない場合は、ドッグフードをふやかしてみたり、トッピングしてみたりして試行錯誤してみてください。

食欲不振以外にも気になる症状が現れている場合は、一度かかりつけの動物病院に相談してみましょう。

まとめ

いかがでしたか。犬が「このご飯、嫌い」と言っているときは、紹介したようなサインを見せます。何が原因で偏食気味になっているのかを探り、それぞれの原因に合った対処法で乗り切りましょう。

(獣医師監修：葛野宗)