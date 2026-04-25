春になり、ストーブが消されてしまったことへの不満が隠しきれない豆柴の姿が反響を呼んでいます。 話題となっている動画は記事執筆時点で9万回再生を突破し、「なんちゅう表情ｗ」「なんとも愛らしい」といったコメントが寄せられています。 【動画：暖かくなってきたので、ストーブを消した結果→犬が『なぜですか？』と訴えてきて…切実すぎる『表情と態度』】 春が来て、ストーブはオフに TikTokア