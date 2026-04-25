春になり、ストーブが消されてしまったことへの不満が隠しきれない豆柴の姿が反響を呼んでいます。

話題となっている動画は記事執筆時点で9万回再生を突破し、「なんちゅう表情ｗ」「なんとも愛らしい」といったコメントが寄せられています。

【動画：暖かくなってきたので、ストーブを消した結果→犬が『なぜですか？』と訴えてきて…切実すぎる『表情と態度』】

春が来て、ストーブはオフに

TikTokアカウント「shishimaru_0815」に投稿されたのは、暖かくなってきたので、ストーブを消されてしまった豆柴の男の子「ししまる」くんのお姿。ししまるくんは寒いとき、ストーブの前で暖をとっていたのだそう。

ストーブの前にちょこんとお座りし、部屋に来た飼い主さんをじーっと見つめるししまるくん。その表情はとっても悲しげで、飼い主さんも何があったのか気になってしまったよう。

キラッキラの瞳で不満を訴えてみる

ししまるくんは、ストーブがついておらず、全然暖かくない悲しみを必死で訴えているよう。切ない表情で目をキラキラうるうるさせて、飼い主さんにおねだりの視線を送ります。

春の訪れとともに、大好きなストーブの温かさを失ってしまったししまるくん。こんなに哀愁たっぷりの目で見つめられたら、思わずまたストーブをつけてしまいそうです…！

必死の訴え→ストーブはつかず…

飼い主さん曰く、うるうるの目で訴えるのはししまるくんの「得意技」なのだと言います。しかし訴えも虚しく、飼い主さんからは「ごめんね、春だから…」と言われてしまい、ストーブをつけてもらうことは叶わなかったんだとか。

飼い主さんが罪悪感にさいなまれるほどに、悲しい目で気持ちを主張するししまるくん。切実すぎる訴えで、多くの人をキュンとさせてしまうししまるくんなのでした。

投稿には「なんちゅう表情ｗ」「なんとも愛らしい」「めっちゃ訴えてて草」「故障を疑い心配している様にも見えるのがウケる」「冬よ来い！」「この表情に爆笑」といったコメントが寄せられています。

ししまるくんの愉快な日常は、TikTokアカウント「shishimaru_0815」でチェックすることができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「shishimaru_0815」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。