約3000点の展示アイテムや体験を通じて、平成約30年の恋愛をたどる『平成恋愛展』を取材しました。再現された学校の教室や、懐かしのカセットテープ、ガラケー操作体験など、時代を彩ったアイテムが勢ぞろい。来場者に当時の苦労話や、甘酸っぱい“平成恋愛あるある”などをインタビューしました。■“青春のあの頃”を再現…『平成恋愛展』とは『平成恋愛展』とは、東京・六本木ミュージアムで開催中の“平成の恋愛”をテーマにし