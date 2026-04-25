中間選挙で敗北が確実なトランプ「トランプは焦らなくてもいい局面で焦っている。アメリカとイランが、この先、何度、交渉のテーブルに着いても、アメリカにとって満額回答が得られるはずもなく、ホルムズ海峡も元には戻らない」こう語るのは、トランプ政権の政策に一定の影響力を持つ在ワシントンの保守系シンクタンクの研究員である。日本の報道でも、「トランプがやらなくてもよい戦争を仕掛けたせいで原油高になり、そのせいで