25日の阪神戦（甲子園）に先発する広島・ターノックは、5度目の登板で来日初勝利を目指す。「大勢のファンの前で投げるのはワクワクする。ホームであろうが、敵地であろうが、ファンの前で投げるのは好き。いろんな球種を織り交ぜながら、的を絞らせないような投球をしていきたい」前回18日のDeNA戦では6回0/35失点で2敗目。チームは2試合連続零敗を喫し22イニング連続無得点と打線が低調の中、「勝ちをもたらせられるようフォ