女の子とわんこの心温まる光景がSNSで話題です。学校から帰宅するとすぐさまわんこの元へ…！ふたりの幸せな時間が流れる投稿は、記事執筆時点で54万回再生を突破。「後ろ姿が愛おしすぎ」「仲良しさんで可愛い♡」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：女の子が小学校から帰宅した直後、真っ先に犬へと向かい…幸せな時間が流れる『尊い光景』】 学校から帰宅するとわんこの元へまっしぐら…！