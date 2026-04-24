女の子とわんこの心温まる光景がSNSで話題です。学校から帰宅するとすぐさまわんこの元へ…！ふたりの幸せな時間が流れる投稿は、記事執筆時点で54万回再生を突破。「後ろ姿が愛おしすぎ」「仲良しさんで可愛い♡」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：女の子が小学校から帰宅した直後、真っ先に犬へと向かい…幸せな時間が流れる『尊い光景』】

学校から帰宅するとわんこの元へまっしぐら…！

わんこと女の子の心温まる投稿が、TikTokアカウント「jino_corgi」に紹介されました。主役のわんこは、コーギーの男の子「ジノ」くん。

投稿者さんの小学生の娘さんはジノくんと大の仲良し！この日も小学校から帰宅後、ジノくんの元へまっしぐら…！窓辺で寛いでいたジノくんの上に体ごと覆いかぶさり、うっとり心地よさそうなお顔を見せていたとか。

コーギーの中でも16キロと大きめのジノくん、折り重なったふたりはほぼ同じ大きさなのも微笑ましい限り。『ファ～』と目を細めて大きなあくびをするジノくん、お姉ちゃんの心地よい重みで眠気が襲ってきたのかもしれませんね。

ぴったり重なって…幸せな時間

ジノくんにぴったりくっついたまま、まったく離れる様子のないお姉ちゃん。体重をかけずに覆いかぶさっているため、ジノくんも一向に気にならないようです。わんことの接し方を熟知しているのは、いつも一緒に触れ合ってきたからなのでしょう。

ここで見られていることに気付いたジノくん、『邪魔しないで！』とちょっぴり怒る場面も。そばで見守っていただけですが、ふたりの時間に水を差されたように感じたのかもしれませんね。

相思相愛♡いつも一緒のふたり

そんなちょっぴりプンプンのジノくんを、落ち着かせるように優しくなでるお姉ちゃん。ふたりの間には確かな信頼関係が築かれていますね。帰宅後すぐに始まるこの特別なひとときは、きっとお姉ちゃんにとってもジノくんにとっても、何より大切な時間なのでしょう。

何気ない日常の中にあるふたりのあたたかな時間は、多くの人の心をやさしく包み込み笑顔を届けたのでした。

この投稿にニンマリした人は多いようで「本当ラブラブ♡」「仲良し姉弟！」「邪魔されたくない幸せな時間だね」など、多くのコメントが寄せられています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「jino_corgi」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております